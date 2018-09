Polizei Bonn / Foto-Fahndung: Unbekannter erbeutet mehrere ...

Foto-Fahndung: Unbekannter erbeutet mehrere Tausend Euro mit gefälschten Pässen - Wer kennt diesen Mann?

Bonn - Ein bislang unbekannter Mann ist verdächtig, in mehreren Fällen unberechtigt Geld von fremden Konten abgehoben zu haben. Bei den Barabhebungen von bislang mehreren Tausend Euro im August 2018 bei Banken in Hamburg, Münster, Düren nutzte der Mann gefälschte Identitätsnachweise. Ein Versuch, sich bei einer Bank in Bonn am 17.08.2018 Geld auszahlen zu lassen, schlug hingegen fehl.

Der Tatverdächtige wurde von Überwachungskameras der Banken aufgezeichnet. Der Mann kann ergänzend wie folgt beschrieben werden:

- ca. 70-80 Jahre alt - etwa 170 cm groß - normale Statur - grau-weiße Haare mit hoher Stirn - gepflegtes Aussehen

Die Polizei fragt: Wer kennt den mutmaßlichen Betrüger auf den Bildern oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 24 unter der Rufnummer 0228/150 entgegen.

