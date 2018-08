Polizei Bonn / Gaststätteneinbruch in Bonn-Poppelsdorf - Wer hat ...

Gaststätteneinbruch in Bonn-Poppelsdorf - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn - In dem Zeitraum zwischen dem 23.08.2018, gegen 21:30 Uhr, und dem 24.08.2018, gegen 07:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte auf der Sternenburgstraße in Bonn-Poppelsdorf ein: Nach der Spurenlagen hatten die Einbrecher zunächst den Rolladen vor der Zugangstüre hochgeschoben - durch das gewaltsame Aufhebeln der Türe gelangten sie dann in den Schnakraum, in dem sie mehrere Geldspielautomaten aufbrachen. Mit Bargeld in noch nicht abschließend bestimmten Umfang flüchteten die Täter dann vom Ort des Geschehens. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Möglichen Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit dem zuständigen KK 34 in Verbindung zu setzen.

