Polizei Bonn / Geschäftseinbruch in Wachtberg-Niederbachem - ...

Geschäftseinbruch in Wachtberg-Niederbachem - Unbekannte entwendeten Haarschneidemaschinen - Wer hat etwas beobachtet ?

Bonn - In dem Zeitraum zwischen dem 31.08.2018, gegen 18:30 Uhr, und dem 03.09.2018, gegen 06:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Friseursalon auf der Konrad-Adenauer-Straße in Wachtberg-Niederbachem ein: Nach der Spurenlage warfen die Unbekannten zunächst mit einem Stein die Scheibe der Zugangstüre ein und durchsuchten anschließend den Geschäftsraum nach möglichem Diebesgut. Nach den bisherigen Feststellungen entwendeten die Einbrecher mehrere Haarschneidemaschinen und verließen dann den Tatort unerkannt. Nach erfolgter Spurensicherung hat das zuständige KK 34 die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Möglichen Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

