Polizei Bonn / Geschäftseinbruch in Wachtberg - Unbekannte ...

Geschäftseinbruch in Wachtberg - Unbekannte stehlen Parfüm - Zeugen gesucht

Bonn - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag (17.03.2018) auf Sonntag (18.03.2018) in eine Parfümerie im Wachtberger Einkaufzentrum am Bernareggio-Platz eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Einbrecher am Sonntagmorgen gegen 04:15 Uhr die Tür zu dem Verkaufsraum auf und entwendeten Parfüm und Bargeld.

Das Kriminalkommissariat 34 der Bonner Polizei hat nach erfolgter Spurensuche am Tatort die Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen und bittet um Hinweise. Wer hat im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten? Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228/150 entgegen genommen.

