Polizei Bonn / Kellereinbruch in Bonner Südstadt - Unbekannter ...

Kellereinbruch in Bonner Südstadt - Unbekannter entwendete Gitarre

Bonn - Am 09.10.2018 kam es auf der Reuterstraße in der Bonner Südstadt zu einem Kellereinbruch: In dem Zeitraum zwischen 02:00 und 11:00 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses. Nach der Spurenlage verschaffte er sich dort durch das gewaltsame Öffnen einer Türe Zugang in einen Kellerraum, aus dem er dann eine Gitarre im Wert von mehreren hundert Euro entwendete - anschließend verließ er den Tatort unerkannt. Nach erfolgter Spurensicherung hat das zuständige KK 34 die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen - mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung setzen.

