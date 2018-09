Polizei Bonn / Kessenich: Einbrecher bei versuchtem Einbruch in ...

Kessenich: Einbrecher bei versuchtem Einbruch in Einfamilienhaus gestört - Wer hat etwas beobachtet ?

Bonn - In den Mittagsstunden des 04.09.2018 wurde ein mutmaßlicher Einbrecher auf dem Balkon eines Einfamilienhauses auf der Gregor-Mendel-Straße beobachtet: Gegen 12:00 Uhr war der Unbekannte zunächst auf das Grundstück des Hauses gelangt. Nachdem er auf einen Balkon geklettert war, hebelte er mehrfach an der Bakontüre. Als er von einer Bewohnerin bemerkt wurde, sprang der Unbekannte, zu dem derzeit keine weiteren Beschreibungsmerkmale vorliegen, vom Balkon und flüchtete vom Ort des Geschehens. Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme des Beobachteten. Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

