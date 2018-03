Polizei Bonn / Klarmeldung: Unbekannter verletzte 17-Jährigen ...

Klarmeldung: Unbekannter verletzte 17-Jährigen durch einen Kopfstoß

Bonn - In unserer Pressemeldung von heute, 07:59 Uhr (Foto-Fahndung: Körperverletzung in Bonner Straßenbahn - Unbekannter verletzte 17-Jährigen durch einen Kopfstoß) haben wir nach einem unbekannten Mann gesucht, der am 06.02.2018 einen Körperverletzung in einer Bonner Straßenbahn begangen haben soll.

Der Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich ermittelt. Mit der Identifizierung ist die weitere Veröffentlichung der Fotos des Mannes in den Medien hinfällig geworden. Die Ermittlungen gegen ihn dauern weiter an.

