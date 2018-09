Polizei Bonn / Königswinter-Pleiserhohn: Frau bei Wohnwagenbrand ...

Königswinter-Pleiserhohn: Frau bei Wohnwagenbrand schwer verletzt - Staatsanwaltschaft und Mordkommission ermitteln - 49-Jähriger vorläufig festgenommen

Bonn - Schwer verletzt wurde eine 50-jährige Frau in der Nacht zum 25.09.2018 beim Brand eines Wohnwagens auf einem Campingplatz in Königswinter-Pleiserhohn: Gegen 00:45 Uhr hatten Zeugen die Feuerwehr aufgrund eines brennenden Wohnwagens auf dem Campingplatzgelände auf der Pleiserhohner Straße alarmiert. Die kurze Zeit später eintreffenden Rettungskräfte stellten vor Ort eine 50-jährige Frau fest, die bei dem Brand schere Verletzungen erlitten hatte. Nach erfolgter notärztlicher Versorgung vor Ort wurde die Schwerverletzte in eine Spezialklinik eingeliefert - für sie bestand nach ärztlicher Einschätzung aufgrund der schweren Verletzungen zunächst Lebensgefahr. Im Zuge der ersten Ermittlungen vor Ort ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass das Feuer möglicherweise durch den Einsatz von Brandbeschleuniger verstärkt wurde. Darüber hinaus nahm die Polizei den 49-jährigen Lebensgefährten vor Ort vorläufig fest - Zeugen hatten kurz vor dem Feuer ein mögliches Streitgeschehen zwischen dem Festgenommenen und seiner Bekannten, der 50-jährigen Schwerverletzten wahrgenommen. Aufgrund der Gesamtumstände übernahm eine Mordkommission unter Leitung von KHK Andreas Schülke in enger Abstimmung mit Staatsanwalt Sebastian Weikinger die Ermittlungen zu dem Geschehen.

