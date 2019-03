Polizei Bonn / Ladendieb in Haft: 51-Jähriger wurde mit drei ...

Ladendieb in Haft: 51-Jähriger wurde mit drei Haftbefehlen gesucht

Bonn - Die Bonner Polizei hat am Samstag, 23.03.2019, um 15.20 Uhr, in der Bonner Innenstadt einen Ladendieb festgenommen. Ohne Bekleidung und Parfüm im Wert von 420 Euro zu bezahlt zu haben, war der 51-Jährige beim Verlassen eines Kaufhauses an der Poststraße von Zeugen angehalten worden.

Eine alarmierte Streife der Wache GABI ( Gemeinsame Anlaufstelle Bonner Innenstadt ) staunte nicht schlecht, fanden die Beamten in seinen Hosen- und Jackentaschen einen Seitenschneider, ein Taschenmesser, selbst gebautes Werkzeug und mehrere abgetrennte Diebstahlssicherungen. Außerdem führte er weitere Waren mit, die er nach eigenen Angaben aus anderen Geschäften gestohlen hatte. Bei der Personalienüberprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle aus Baden-Württemberg wegen Diebstahls und einer des Landeskriminalamtes Bayern vorlagen, welcher die Abschiebung des aus 51-Jährigen in sein Heimatland Mazedonien zum Ziel hat. Er wurde festgenommen und am Sonntag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

