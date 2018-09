Polizei Bonn / Nach versuchtem Diebstahl - ...

Nach versuchtem Diebstahl - Körperverletzungsdelikt in Schnellrestaurant in der Bonner City - 34-Jähriger vorläufig festgenommen

Bonn - In den Abendstunden des 13.09.2018 kam es im Bereich eines Schnellrestaurant in der Bonner City zu einem Körperverletzungsdelikt: Gegen 21:50 Uhr war ein zunächst unbekannter Mann im Verkaufsraum eines Schnellrestaurants auf dem Friedensplatz unterwegs. Ein Zeuge beobachtete, wie er sich mit einer Zange an einer aufgestellten Spendenbox zu schaffen machte und sprach ihn daraufhin an. Der Unbekannte reagierte aggressiv, beleidigte und schlug und biss den 24-jährigen Zeugen, der zwischenzeitlich auch die Polizei alarmiert hatte. Der Beobachtete flüchtete zunächst aus einem Hinterausgang in Richtung Kasernenstraße - er konnte jedoch von dem Zeugen bis zum Eintreffen der Polizeistreife festgehalten werden. Der von der Streife überprüfte 34-Jährige ist der Polizei auf dem Gebiet der Eigentumskriminalität bekannt - da sich bei seiner Überprüfung Anhaltspunkte für eine mögliche Alkohol/Drogeneinwirkung ergaben, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der 34-Jährige, der nach den bisherigen Feststellungen ohne festen Wohnsitz ist, wurde vorläufig festgenommen. Der Zeuge zog sich bei dem Vorfall leichtere Verletzungen zu. Das zuständige Kriminalkommissariat übernimmt nun die weiteren Ermittlungen zu dem Geschehen und prüft auch, inwieweit der Festgenommene möglicherweise auch für weitere Diebstahlsdelikte in Frage kommen könnte.

