Polizei Bonn / Nachtrag: Swisttal Heimerzheim: Verkehrsunfall ...

Nachtrag: Swisttal Heimerzheim: Verkehrsunfall mit 27 verletzten Personen bei Junggesellenausfahrt

Bonn - Am Sonntag, 16.09.2018, gegen 12:34 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Traktor-Fahrer mit seinem Gespann im Rahmen einer Junggesellenausfahrt in Heimerzheim in den Kreisverkehr am Metternicher Weg/L 163. Auf dem Anhänger seines Gespanns befanden sich 28 ungesicherte Mitfahrer. Nachdem der Fahrer mehrere Runden im Kreisverkehr gefahren war, kippte das Gespann nach rechts um, so dass alle Personen vom Gespann vielen und sich z. T. schwer verletzten. Insgesamt mussten 21 Personen in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Eine schwerstverletzte Person wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. 6 weitere Personen wurden leicht verletzt. Der Kreisverkehr wurde mehrere Stunden komplett gesperrt. Zur genauen Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Zur psychologischen Betreuung wurden Notfallseelsorger eingesetzt. Das Traktorgespann wurde sichergestellt. (HM)

