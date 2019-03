Polizei Bonn / Newroz-Fest: Demonstrationen am Mittwochabend in ...

Newroz-Fest: Demonstrationen am Mittwochabend in der Bonner Innenstadt

Bonn - Am Mittwochabend, 20.03.2019, finden in der Bonner Innenstadt zwei Demonstrationen anlässlich des kurdischen Neujahrsfestes ("Newroz") statt. Zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr versammeln sich nach Angaben des Veranstalters rund 200 Teilnehmer anlässlich des Newroz-Festes auf dem Münsterplatz. Ab 18:30 Uhr findet auf dem Marktplatz eine Standkundgebung zum Thema "Newroz - Aufruf zur Beendigung der türkischen Besatzung in Kurdistan" statt, die bis 22:00 Uhr andauert. Zu dieser Kundgebung werden zwischen 100 und 200 Teilnehmer erwartet.

