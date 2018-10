Polizei Bonn / Raub auf Supermarkt in Bonn-Pennenfeld - Polizei ...

Raub auf Supermarkt in Bonn-Pennenfeld - Polizei fahndet nach flüchtigem Täter

Bonn - In den Abendstunden des 01.10.2018 ereignete sich auf der Max-Planck-Straße in Bonn-Pennenfeld ein Raubüberfall auf einen Supermarkt: Gegen 20:05 Uhr war ein bislang unbekannter Mann in dem Ladenlokal des Marktes unterwegs und bewegte sich mit einer Getränkedose in Richtung Kasse. Nachdem er die Dose auf das Band gelegt hatte, forderte er von der Kassiererin unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Die so bedrohte Mitarbeiterin händigte dem Täter daraufhin Bargeld in noch nicht festgestelltem Umfang aus - der Unbekannte flüchtete dann aus dem Supermarkt in Richtung Albertus-Magnus-Straße. Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme des Mannes, zu dem derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

ca. 170 cm groß normale Statur kurze Haare trug u.a. eine graue Jacke, Kapuzenpullover und eine dunkle Hose führte einen schwarz-grauen Rucksack mit

Das zuständige KK 32 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizei Bonn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/7304 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_7304.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn Pressestelle

Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23 Fax: 0228-151202 https://bonn.polizei.nrw