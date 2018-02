Polizei Bonn / Rheinbach: Einbruch in Doppelhaushälfte - Polizei ...

Rheinbach: Einbruch in Doppelhaushälfte - Polizei bittet um Hinweise

Bonn - Die kurze Abwesenheit der Bewohner nutzten Einbrecher am gestrigen Mittwoch (14.02.2018) und brachen in ein Einfamilienhaus auf der Commeßmannstraße ein. Im Tatzeitraum von 17:30 Uhr bis 21:30 Uhr gelangten die bislang Unbekannten auf noch ungeklärte Weise in die Wohnräume des Hauses, welche sie nach Wertgegenständen durchsuchten. Die Täter entwendeten Schmuck und flüchteten anschließend vom Ort des Geschehens.

Das zuständige Kriminalkommissariat 34 hat nach erfolgter Spurensuche die Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228/150 entgegen.

