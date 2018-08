Polizei Bonn / Rheinbach: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf ...

Rheinbach: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der L493

Bonn - Glücklicherweise nur leicht verletzt wurden zwei Verkehrsteilnehmer bei einem Verkehrsunfall am heutigen Tag auf der L493 bei Rheinbach: Eine 62-jährige Fahrzeugführerin war gegen 14:10 Uhr auf der Ringsheimer Alle in Fahrtrichtung der L493 unterwegs. An der Einmündung zur Landstraße übersah sie den Wagen eines 74-jährigen Mannes, der die Landstraße aus Richtung Rheinbach kommend in Richtung Loch befuhr. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 74-Jährige und seine 72-Jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Sie wurden zur ambulanten Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die 62-jährige Frau blieb unverletzt. In beiden Fahrzeugen befand sich jeweils ein Hund, die nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden gekommen sind.

Bei dem Unfall ist ein Sachschaden von etwa 12000 Euro entstanden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

OTS: Polizei Bonn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/7304 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_7304.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn Pressestelle

Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23 Fax: 0228-151202 https://bonn.polizei.nrw