Polizei Bonn / Rheinbach: Zwei Verletzte nach Alleinunfall auf ...

Rheinbach: Zwei Verletzte nach Alleinunfall auf der B266

Bonn - Glücklicherweise nur leicht verletzt wurden am Montagmorgen (11.06.2018) ein 58-jähriger Fahrzeugführer und seine 55 jährige Beifahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 266 in Rheinbach. Der 55-Jährige befuhr gegen 17:50 Uhr die Bundesstraße aus Richtung Euskirchen kommend in Richtung Rheinbach. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erkannte der Mann verkehrsbedingt haltende Fahrzeuge zu spät, steuerte sein Fahrzeug nach rechts und verwechselte zudem Gas- und Bremspedal. Im weiteren Verlauf befuhr er den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Fuß-und Radweg, kollidierte mit zwei Verkehrsschildern sowie einem Leitpfosten und kam schließlich vor der Mauer eines angrenzenden Grundstückes zum Stehen. Der Fahrzeugführer und seine Beifahrerin wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 20000 Euro.

OTS: Polizei Bonn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/7304 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_7304.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn Pressestelle

Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23 Fax: 0228-151202 https://bonn.polizei.nrw