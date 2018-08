Polizei Bonn / Sechs Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf ...

Sechs Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf Mainzer Straße

Bonn - Sechs Leichtverletzte sowie Sachschäden an drei Autos von rund 20.000 Euro - das ist die Bilanz einen Auffahrunfalls auf der Bundesstraße 9 bei Bonn-Mehlem. Gegen 14:20 Uhr war ein 28-jähriger Autofahrer aus Niedersachsen mit seinem Wagen in Richtung Bonn unterwegs, als er übersah, dass vor ihm zwei Autos verkehrsbedingt angehalten hatten, weil ein vorausfahrendes Auto abbog. Der Audi des 28-Jährigen prallte gegen das stehende Auto eines 27-Jährigen. Dessen Fahrzeug wurde durch die Aufprallwucht gegen das Auto einer 34-jährigen Frau geschoben. Bei dem Unfall wurden neben dem Unfallverursacher, die beiden anderen Fahrzeugführer sowie drei weitere Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Sie wurden vor Ort oder in Krankenhäusern ambulant medizinisch behandelt. Für die Dauer der medizinischen Versorgung der Verletzten vor Ort, den polizeilichen Ermittlungen an der Unfallstelle und dem Abtransport der Unfallfahrzeuge, an den Autos der beiden Autofahrer entstand Totalschaden, musste der Verkehr für rund 2 Stunden auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Hierdurch kam es zu Verkehrsbehinderungen in beide Richtungen.

OTS: Polizei Bonn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/7304 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_7304.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn Pressestelle

Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23 Fax: 0228-151202 https://bonn.polizei.nrw

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -