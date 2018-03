Polizei Bonn / Straßenraub in Bonn-Muffendorf - Polizei bittet ...

Straßenraub in Bonn-Muffendorf - Polizei bittet um Hinweise

Bonn - Zu einem Straßenraub kam es in den Abendstunden des 20.03.2018 in Bonn-Muffendorf: Gegen 20:40 Uhr war eine 79-jährige Frau auf der Peter-Schwingen-Straße unterwegs. Nachdem sie ihren Wagen in einem Garagenhof abgestellt hatte, ging sie über eine kleinere Treppe in Richtung ihrer Wohnung. Noch auf der Treppe wurde sie von zwei ihr unbekannten Personen attackiert. Die Täter versuchten, die von ihr mitgeführte Handtasche zu entreißen. Die Geschädigte hielt diese zunächst fest und fiel in dem anschließenden Gerangel zu Boden. Als die Räuber sie dann traten und über den Boden schleiften, ließ die 79-Jährige die Tasche los. Sie flüchteten daraufhin mit der geraubten Tasche, in der sich neben persönlichen Gegenständen auch Bargeld und ein Handy befanden. Nach dem aktuellen Erkenntnisstand flüchtete einer der Täter in Richtung Hopmannstraße - der zweite lief in Richtung Heiderhof. Das geraubte Handy wurde kurze Zeit später von zeugen im Bereich der Deutschherrenstraße aufgefunden. Die Geschädigte alarmierte schließlich von ihrer nahegelegenen Wohnung aus Polizei und Rettungsdienste. Sie hatte sich bei dem Geschehen Verletzungen zugezogen, die zunächst von den alarmierten Rettungskräften vor Ort behandelt wurden. Die Verletzte wurde schließlich mit einem Rettungstransportwagen zur weiteren Behandlung in eine Krankenhausambulanz eingeliefert. Zu den beiden Tätern ist derzeit lediglich bekannt, dass es sich um

zwei männliche Personen handelte, von denen eine einer hellere Jacke trug.

Das zuständige KK 32 hat die weiteren Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

