Polizei Bonn / Streit unter Bekannten eskalierte: 31-Jähriger in ...

Streit unter Bekannten eskalierte: 31-Jähriger in Bonn-Rüngsdorf durch Schuss verletzt / Mordkommission und Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen aufgenommen

Bonn - Am frühen Sonntagmorgen haben die Staatsanwaltschaft Bonn und die Mordkommission der Bonner Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen. Gegen 04.45 Uhr soll es auf dem Hof der Andreasschule an der Mendelssohnstraße in Bonn-Rüngsdorf zu einem Streit zwischen einem 31-jährigen Mann und einem Bekannten gekommen sein. Plötzlich soll der Bekannte eine Schusswaffe gezogen und den 31-Jährigen durch einen Schuss ins Bein verletzt haben. Der Verletzte informierte über Mobiltelefon den Rettungsdienst und die Polizei. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach Auskunft der Ärzte besteht keine Lebensgefahr. Auf Grund der Gesamtumstände übernahmen Ermittler der Bonner Mordkommission unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Frank Weber in enger Abstimmung mit Staatsanwältin Claudia Heitmann die Ermittlungen auf. Die Fahndung nach dem namentlich bekannten Verdächtigen wurde eingeleitet. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen und den Hintergründen dauern an.

