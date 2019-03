Polizei Bonn / Swisttal-Morenhoven: Mit gestohlenem Auto von der ...

Swisttal-Morenhoven: Mit gestohlenem Auto von der Straße abgekommen / Polizei nahm 27-Jährigen vorläufig fest

Bonn - Am späten Donnerstagabend hat eine Streife der Rheinbacher Polizeiwache in Swisttal-Morenhoven einen mutmaßlichen Autodieb vorläufig festgenommen. Um 22:40 Uhr war er auf der Hauptstraße mit einem Auto von der Straße abgekommen und in einen Graben gefahren. Dabei wurde niemand verletzt. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung stellte vor Ort fest, dass der 27-jährige Autofahrer mit einem am Vortag in Brühl gestohlenen Pkw unterwegs war und auch nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Da sich im Fahrzeug mehrere Mobiltelefone, Sonnenbrillen und ein Navigationsgeräte fanden, die aus Diebstählen stammen könnten, wurde der Tatverdächtige vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Der Pkw wurde sichergestellt und mit einem Abschleppwagen abtransportiert. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen übernommen.

OTS: Polizei Bonn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/7304 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_7304.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn Pressestelle

Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23 Fax: 0228-151202 https://bonn.polizei.nrw