Polizei Bonn / Swisttal: Verkehrsunfall auf der K61 - ...

Swisttal: Verkehrsunfall auf der K61 - 68-jähriger Radfahrer verletzt

Bonn - Beim Zusammenstoß mit einem Auto auf der Kreisstraße 61 bei Heimerzheim wurde am heutigen Montag (31.08.2018) ein Fahrradfahrer verletzt: Nach den bisherigen Ermittlungsstand befuhr der Radfahrer die K61 gegen 14:00 Uhr von Heimerzheim kommend in Richtung Ollheim. In gleicher Richtung führ eine 51-jährige Autofahrerin, die beabsichtigte den Radfahrer zu überholen. In diesem Augenblick steuerte der 68-Jährige sein Fahrrad nach links, um dort in einen Feldweg abzubiegen. Der Pkw erfasste den Radfahrer, wodurch dieser zu Fall kam und sich verletzte. Er wurde vor Ort von einem Notarzt erstversorgt und ein Krankenhaus gebracht.

Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

OTS: Polizei Bonn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/7304 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_7304.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn Pressestelle

Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23 Fax: 0228-151202 https://bonn.polizei.nrw