Polizei Bonn / Termin: Beratung zum Einbruchschutz, Montag, ...

Termin: Beratung zum Einbruchschutz, Montag, 23.04.2018

Bonn - Schutz vor Einbrechern - Kostenlose Beratung zur Sicherung von Fenstern und Türen am 23.04.2018

Jeder zweite Wohnungseinbruch scheitert an gut gesicherten Fenstern und Türen. Schieben auch Sie Einbrechern einen Riegel vor!

Wie das geht, auch kostengünstig und in Mietwohnungen, darüber informieren unsere Präventionsspezialisten vom Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz in einer Gruppenberatung am

Montag, 23.04.2018, um 18:30 Uhr im Polizeipräsidium, Königswinterer Straße 500, in Bonn (Ramersdorf).

Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenlos und unverbindlich. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie um Ihre Anmeldung unter Telefon 0228 15-7676 oder per E-Mail an KKKPO@polizei.nrw.de.

