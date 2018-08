Polizei Bonn / Terminhinweis: Polizei-Mobil am 20. August in ...

Terminhinweis: Polizei-Mobil am 20. August in Bonn-Pützchen

Bonn - Am Montag, 20. August 2018, informieren unsere Präventionsspezialisten vom Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz über Möglichkeiten des wirksamen Schutzes vor Einbrechern. Hierzu steht unser Polizei-Mobil von 10 Uhr bis 13 Uhr am REWE Center, Am Weidenbach 31, 53229 Bonn-Pützchen.

Wohnung sichern. Aufmerksam sein. Polizei über Telefon 110 informieren.

