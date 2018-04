Polizei Bonn / Terminhinweis: Polizei-Mobil am Freitag in ...

Terminhinweis: Polizei-Mobil am Freitag in Bonn-Tannenbusch

Bonn - Am Freitag, 20. April 2018, macht unser Polizei-Mobil erneut Halt in Bonn-Tannenbusch. Von 12 Uhr bis 14 Uhr sind Beamte des örtlichen Bezirksdienstes am Tannenbusch-Center an der Oppelner Straße ansprechbar. In dem weithin sichtbaren Fahrzeug, das mit Kommunikationstechnik ausgestattet ist, nehmen sie auch Hinweise und Anzeigen entgegen. Dieser Service ergänzt unsere schon vorhandene örtliche Polizeipräsenz: Die Polizei-Anlaufstelle in der Oppelner Straße 55 ist jeweils montags, mittwochs und freitags von 10 Uhr bis 11 Uhr mit Beamten des Bezirksdienstes besetzt.

