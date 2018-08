Polizei Bonn / Verdacht der Verkehrsgefährdung in der Bonner ...

Verdacht der Verkehrsgefährdung in der Bonner Altstadt - Zeugen gesucht

Bonn - Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls am frühen Sonntagmorgen (12.08.2018), bei dem ein der Fahrer eines silbernen VW Polo mehrere Fußgänger sowie andere Fahrzeugführer in der Bonner Altstadt gefährdet haben soll: In der Nacht von Samstag auf Sonntag, um kurz vor Mitternacht, wurde der Polizei ein verdächtiges Fahrzeug auf einem Tankstellengelände der Kölnstraße gemeldet. Gegen 00:02 Uhr traf ein Streifenwagen am Einsatzort ein. Beim Anblick des herannahenden Polizeiwagens stiegen zwei Männer in den VW mit Siegburger Städtekennung und fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon. Der Fahrzeugführer missachtete mehrere Anhaltesignale des nachfahrenden Streifenwagens und setzte seine Fahrt unter Missachtung der Verkehrsregeln über die Stiftsgasse, Kasernenstraße, Oxfordstraße, Wilhelmstraße, Alexanderstraße, Breite Straße, Wolfstraße, Heerstraße bis zur Maxstraße fort. Dort stoppte der Wagen in einer Sackgasse. Die beiden Männer verließen das Fahrzeug und liefen in Richtung Weiherstraße davon. Nach kurzer Nacheile verloren die Polizeibeamten die Männer in der Dunkelheit aus den Augen. Eine Nahbereichsfahndung mit mehreren Streifenwagen führte nicht zur Feststellung der Flüchtigen, die wie folgt beschrieben werden können:

Fahrer: ca. 170-180 cm groß - sportliche Figur - dunkle kurze Haare - Kinnbart - weißes T-Shirt mit roten Streifen auf der Brust - lange, blaue Sporthose

Beifahrer: ca. 170-180 cm groß - dunkle kurze Haare, seitlich kahl rasiert - schwarzer Adidas Trainingsanzug mit weißen Streifen

Da aufgrund der gefährlichen Fahrweise des Fahrzeugführers unter anderem mehrere Fußgänger gefährdet wurden, hat das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und bittet um weitere Hinweise. Wer Angaben zu den Flüchtigen, zu der geschilderten Fahrt durch die Altstadt machen kann oder durch die Fahrt des Wagens gefährdet wurde, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 bei der Polizei zu melden.

