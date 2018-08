Polizei Bonn / Verkehrsdelikt in Bonn-Castell - Unbekannter ...

Verkehrsdelikt in Bonn-Castell - Unbekannter raste mit Motorrad vor Polizeikontrolle davon und verletzte eine Person leicht - Zeugen gesucht

Bonn - In den späten Abendstunden des 27.08.2018 hielt eine Funkstreifenwagenbesatzung vor einer neu eröffneten Bar auf der Römerstraße an, um vor der Bar festgestellte Personen und Fahrzeuge zu kontrollieren. Kurz nach dem Eintreffen der Polizei, gegen 23:15 Uhr, raste ein noch unbekannter Fahrer, der mit seinem Motorrad auch vor dem Barbereich stand, plötzlich mit augenscheinlich hoher Geschwindigkeit davon. Eine Funkstreifenwagenbesatzung versuchte, dem Unbekannten zu folgen. Dieser entfernte sich über die Straßenzüge Könstraße, Theaterstraße, Wachsbleiche, Stiftsplatz und im weiteren Verlauf über die Straßen Rosental, Römerstraße und schließlich Estermannstraße. Der Kradfahrer ignorierte sämtliche Haltezeichen der Polizei. Als er auf der Estermannstraße in den mit Warnbaken abgesperrten Bereich einer Veranstaltung fuhr, beendeten die Polizisten die Nachfahrt. Nach den bisherigen Feststellungen touchierte der Motorradfahrer in diesem Bereich eine Person am Arm und verletzte diese hierdurch leicht. Der Motorradfahrer setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Die von der Einsatzleitstelle weiter koordinierten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung des Fahrers, der nach den ersten Feststellungen im innerstädtischen Bereich zeitweise mit einer Geschwindigkeit von etwa 100 km/h unterwegs war. Aktuell liegen der Polizei folgende Beschreibungsmerkmale vor:

170-180 cm groß 70-80 kg schwer schwarzer Overall und schwarzer Helm Krad mit augenscheinlich leicht hochgeknicktem Kennzeichen

Das zuständige Verkehrskommissariat 1 übernimmt die weiteren Ermittlungen zu dem geschilderten Geschehen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

