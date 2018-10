Polizei Bonn / Verkehrsunfall führt zur zeitweisen Vollsperrung ...

Verkehrsunfall führt zur zeitweisen Vollsperrung der Adenauerallee

Bonn - Nach ersten Erkenntnissen befährt die 62 jährige PKW-Fahrerin gegen 16:45 Uhr die Adenauerallee auf dem rechten Fahrstreifen und beabsichtigt ihr Fahrzeug zu wenden. Dabei gerät sie mit ihrem Fahrzeug gegen den PKW des in gleicher Richtung auf dem linken Fahrstreifen fahrenden PKW des 27 jährigen Fahrzeugführers. Während der 27 jährige unverletzt blieb, wurde die 62 jährige Fahrzeugführerin kurzzeitig in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Im Anschluss wurde sie in die Unikliniken Bonn verbracht und dort zur Beobachtung verbleiben; ihr PKW musste abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Adenaueralle bis gegen 18:00 Uhr für beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 13.000 EUR geschätzt.

