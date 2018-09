Polizei Bonn / Verkehrsunfall in der Bonner Innenstadt - ...

Verkehrsunfall in der Bonner Innenstadt - Radfahrer schwer verletzt

Bonn - Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagmittag (04.09.2018) auf der Kasernenstraße in der Bonner Innenstadt: Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 91-jähriger Radfahrer gegen 11:30 Uhr den linkseitigen Gehweg der Kasernenstraße in Richtung Friedensplatz. Ihm entgegen kam ein Linienbus mit Fahrtrichtung Oxfordstraße. Nach Zeugenaussagen kam der Mann aus ungeklärter Ursache ins Straucheln und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei touchierte der Senior einen Hinterreifen des Busses und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Der Mann wurde mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gebracht und schwebt nach aktuellem Erkenntnisstand in Lebensgefahr.

Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

