Polizei Bonn / Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden durch ...

Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden durch mögliches illegales Autorennen in Königswinter-Oberpleis

Bonn - Am 22.03.2019 gegen 22:21 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Bonn durch einen Zeugen gemeldet, dass im Bereich der Humboldtstraße mehrere Pkw möglicherweise ein Rennen durchgeführt hätten und dabei im Bereich der Unfallstelle zwei Pkw von der Fahrbahn abkommend in einen Zaun gefahren seien. Nahezu zeitgleich erging, über das automatische Notrufsystem eines der beteiligten Fahrzeuge, eine Unfallmeldung an eine private Notrufzentrale, welche sich ebenfalls an die Polizei Bonn wandte.

Durch das aufnehmende Einsatzmittel der Polizeiwache Ramersdorf konnten am Unfallort Feststellungen getroffen werden, die den Verdacht auf ein illegales Autorennen in Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen erhärteten.

Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeugführer (19 und 20 Jahre alt) machten in diesem Kontext widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang. Einer der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und durch einen Rettungswagen vor Ort erstversorgt.

An den Unfallfahrzeugen sowie der Zaunanlage entstanden hohe Sachschäden.

Neben der qualifizierten Unfallaufnahmen wurden die Unfallfahrzeuge im Rahmen der Beweissicherung sowie im Weiteren die Führerscheine der Unfallbeteiligten sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat 1 des Polizeipräsidiums Bonn hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Wer Hinweise zum Unfallgeschehen machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0228 - 150 an die Polizei Bonn zu wenden.

