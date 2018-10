Polizei Bonn / Verkehrsunfall mit schwer verletztem ...

Verkehrsunfall mit schwer verletztem E-Bike-Fahrer in Bonn-Gronau

Bonn - Am Donnerstag, den 11.10.2018 um 18:00 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei durch die Berufsfeuerwehr Bonn über einen Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Charles-De-Gaulle-Straße in Kenntnis gesetzt. Die alarmierten Rettungskräfte und die Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass an der Unfallstelle ein 80-jähriger männlicher E-Bike-Fahrer, welcher die Straße aus Richtung Stresemannufer in Richtung Petra-Kelly-Allee befuhr, zu Fall gekommen war. Vor Ort anwesende Zeugen machten Angaben darüber, dass der Radfahrer ohne Fremdeinwirkung plötzlich zu Fall gekommen sei. Trotz des Umstandes, dass der Radfahrer zur Unfallzeit einen Helm getragen hatte, wurde er schwerverletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am E-Bike entstand leichter Sachschaden. Der Verkehrsunfall wurde polizeilich aufgenommen, die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch das zuständige Verkehrskommissariat übernommen.

