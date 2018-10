Polizei Bonn / Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Bonn - Am Mittwoch, den 10.10.2018 um 16:39 Uhr wurde der Leitstelle der Polizei Bonn durch einen männlichen Zeugen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Oppelner Straße in Bonn Tannenbusch gemeldet. Hiernach sei ein Kind angefahren worden. Die alarmierten Rettungskräfte und die Polizeibeamten konnten vor Ort feststellen, dass offensichtlich ein fünfjähriges Kind mit seiner Familie auf dem dortigen Geh- und Radweg in Richtung Pommernstraße unterwegs war. Hierbei nutzten die Personen die gesamte Breite des Fußgängerweges. Dieser Familie kam ein 66 Jahre alter Radfahrer entgegen und als das fünfjährige Kind an seiner Mutter vorbei laufen wollte und auf den parallel verlaufenden Radweg geriet, konnte ein Zusammenstoß nicht vermieden werden. Das Kind wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Der Verkehrsunfall wurde polizeilich aufgenommen, die weiteren Ermittlungen wird das zuständige Verkehrskommissariat übernehmen.

