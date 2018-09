Polizei Bonn / Versuchter Wohnungseinbruch in Bonn-Endenich - ...

Versuchter Wohnungseinbruch in Bonn-Endenich - Zwei Tatverdächtige beobachtet

Bonn - In den frühen Abendstunden des 12.09.2018 kam es auf der Magdalenenstraße in Bonn Endenich zu einem versuchten Einbruch in eine Erdgeschosswohnung:

Gegen 18:40 Uhr beobachteten Anwohner zwei Unbekannte, die über eine Mauer bzw. ein Garagendach auf das Grundstück eines Mehrfamilienhauses kletterten und sich dann an einer Terrassentüre zu schaffen machten. Als die Unbekannten die Zeugen bemerkten, flüchteten die beiden Verdächtigen vom Ort des Geschehens. Nach der Spurenlage hatten sie bereits mehrere Hebel an der Türe vergeblich angesetzt.

Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung der beiden mutmaßlichen Einbrecher, zu denen derzeit folgende Beschreibungsmerkmal vorliegen:

ein Täter trug einen dunklen Vollbart

einer der Männer trug eine olivfarbende Jacke, der andere war mit einer schwarzen Jacke und einer weißen Mütze bekleidet

Das zuständige KK 34 hat die weiteren Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

