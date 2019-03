Polizei Bonn / Versuchter Wohnungseinbruch in Bonn-Endenich - ...

Versuchter Wohnungseinbruch in Bonn-Endenich - Taschenlampenschein verriet mutmaßlichen Einbrecher

Bonn - In den Nachtstunden zum 16.03.2019 kam es auf dem Steinweg in Bonn-Endenich zu einem versuchten Wohnungseinbruch: Gegen 04:45 Uhr betrat ein Unbekannter das Grundstück eines Mehrfamilienhauses und gelangte so an den Terrassenbereich einer Erdgeschosswohnung. Nach den bisherigen Ermittlungen versuchte er die schwergängige, möglicherweise nicht verriegelte Terrassentüre aufzudrücken. Ein Bewohner wurde durch die hierbei entstandene Geräuschentwicklung wach und nahm dann den Lichtschein einer Taschenlampe des mutmaßlichen Einbrechers wahr. Als er daraufhin das Zimmerlicht einschaltete, flüchtete der Unbekannte unverrichteter Dinge vom Ort des Geschehens. Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung des Tatverdächtigen, zu dem derzeit keine weiteren Beschreibungsmerkmale vorliegen. Das zuständige KK 34 Hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung setzen.

