Polizei Bonn / Wachtberg-Pech: Versuchter Einbruch in ...

Wachtberg-Pech: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn - In dem Zeitraum zwischen dem 12.03.2019, gegen 18:00 Uhr, und dem 13.03.2019, gegen 16:00 Uhr, scheiterten bislang unbekannte Täter bei dem Versuch, in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Am Kottenforst" in Wachtberg-Pech einzubrechen. Nach der Spurenlage suchten die Unbekannten zunächst das rückwärtige Grundstück des Hauses auf und machten sich dann am Rollladen einer Terrassentüre zu schaffen. Hierbei versuchten sie auch vergeblich, den Laden durch das Aufhebeln des Rollladenkastens zu öffnen. Die so gescheiterten Einbrecher verließen den Ort des Geschehens schließlich unerkannt. Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung setzen.

