Polizei Bonn / Wohnungseinbruch in Bonn-Gronau - Wer hat etwas ...

Wohnungseinbruch in Bonn-Gronau - Wer hat etwas beobachtet ?

Bonn - In den Morgenstunden des 28.08.2018 wurde der Polizei ein Einbruch in eine Erdgeschosswohnung auf der Arndtstraße in Bonn-Gronau gemeldet: In dem Zeitraum zwischen 03:00 und 08:00 Uhr suchten Unbekannte zunächst das Grundstück des Mehrfamilienhauses auf. Nach den bisherigen Erkenntnissen öffneten sie auf noch nicht geklärte Weise die unverschlossene Haustüre und gelangten so in den Bereich der offenen Erdgeschosswohnung, die sie augenscheinlich gezielt nach möglichem Diebesgut durchsuchten. Anschließend verließen die Einbrecher die Wohnung - über Umfang und Wert der Beute liegen derzeit noch keine weiteren Erkenntnisse vor. Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache zu setzen.

