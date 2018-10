Polizei Bonn / Wohnungseinbruch in Bonner Südstadt - Einbrecher ...

Wohnungseinbruch in Bonner Südstadt - Einbrecher stieg durch Fenster ein - Wer hat etwas beobachtet ?

Bonn - In den Morgenstunden des 25.10.2018 stieg ein noch unbekannter Täter in eine Erdgeschosswohnung auf der Schumannstraße in der Bonner Südstadt ein: Gegen 07:45 Uhr hatten die Bewohner die Fenster eines Zimmers zum Lüften geöffnet. Als sie den Raum kurze Zeit später betreten wollten, war die Zimmertüre von innen abgeschlossen - der Schlüssel steckte im Schloss. Die daraufhin alarmierte Polizeistreife traf kurze Zeit später vor Ort ein - die Polizisten trafen in dem Zimmer jedoch keine Person mehr an - zu möglichem Diebesgut liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung der unbekannten Person, zu der aktuell auch keine weiteren Beschreibungsmerkmale vorliegen. Nach erfolgter Spurensicherung hat das zuständige KK 34 die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

