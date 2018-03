Polizei Bonn / Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, folgenschwerer ...

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, folgenschwerer Verkehrsunfall in Bonn-Hoholz

Bonn - Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es Samstagmorgen in Bonn-Hoholz. ++ Gegen 09.30 Uhr befuhr ein 55-jähriger Autofahrer die Ungartenstraße aus Hoholz kommend in Fahrtrichtung Löwenburgstraße. Zeitgleich befuhr eine 47-jährige Fahrzeugführerin den Alten Heeresweg aus Richtung Vinxel kommend in Richtung Hof Ettenhausen. An der Kreuzung Ungartenstraße/Ettenhausener Straße, übersah die 47-jährige das herannahende Fahrzeug des 55-jährigen und es kam zur Kollision beider PKW im Kreuzungsbereich. Durch die Wucht des Aufpralls waren beide Fahrzeugzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein 10-jähriges Mädchen, das sich im Fahrzeug des 55-jährigen befand, musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. ++ Der Gesamtsachschaden dieses Verkehrsunfalls beläuft sich auf ca. 35.000,-- EUR. ++ Die weiteren Ermittlungen zu diesem Unfall hat das zuständige Verkehrskommissariat übernommen.

