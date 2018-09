Polizei Bonn / Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Bad ...

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Bad Godesberg - Rettungstransportwagen auf Einsatzfahrt beteiligt

Bonn - Zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Rettungstransportwagens kam es in den frühen Nachmittagsstunden des 21.09.2018: Gegen 13:35 Uhr war der 20-jährige Fahrer eines Rettungswagens mit eingeschaltetem Blaulicht und Signalhorn auf einer Einsatzfahrt auf der Godesberger Allee in Richtung Bad Godesberg unterwegs. Nach den bisherigen Feststellungen bog der Fahrer des Krankenwagens- bei Rotlicht anzeigender Ampelanlage - nach rechts in Richtung Elsässer Straße ab und stieß dann mit dem Klein-LKW eines Paketdienstes zusammen, der auf der Godesberger Straße in Richtung Bonner Straße unterwegs war. Der 27-jährige Fahrer des Paketwagens zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und wurde nach erfolgter Behandlung vor Ort mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 24-jährige Beifahrer des Rettungswagens zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in eine Krankenhausambulanz transportiert.

Während der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich bis gegen 15:15 Uhr voll gesperrt. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Das zuständige Verkehrskommissariat übernimmt die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen.

OTS: Polizei Bonn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/7304 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_7304.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn Pressestelle

Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23 Fax: 0228-151202 https://bonn.polizei.nrw