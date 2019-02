Polizei Braunschweig / Anrufe von Microsoft - Betrüger am Werk

Anrufe von Microsoft - Betrüger am Werk

Braunschweig - Braunschweig, Gliesmarode 27.02.2019, 15 Uhr

Sie täuschen vor, dass es einen Hackerangriff gegeben habe und sind selbst die Betrüger.

Am Mittwochnachmittag schien ein Mitarbeiter der Firma Microsoft direkt aus Kalifornien bei einer der 53-jährigen Braunschweigerin angerufen zu haben. In englischer Sprache berichtete er, dass 1000 Computersysteme von einem Hackerangriff betroffen seien.

Der Mann zeigte sich scheinbar hilfsbereit und leitete die Frau per Telefon an, ein angebliches Schutzprogramm auf ihrem Rechner zu installieren. Durch dieses Programm war es dem Mann allerdings möglich, aus der Ferne auf ihren PC zuzugreifen und Veränderungen vorzunehmen.

Doch damit war noch nicht genug: Schließlich sollte die Frau auch noch ihre Kreditkartennummer am Telefon preisgeben, damit der Rechnungsbetrag für diese Dienstleistung abgebucht werden kann.

Noch bevor ein größerer Schaden eintreten konnte, informierte die Geschädigte ihre Bank und ließ sich dieses Mal von der Polizei erklären, wie sie das schadhafte Programm von ihrem Computer wieder entfernen kann.

Immer wieder kommt es zu solchen Telefonanrufen, in denen den Menschen mitunter sehr professionell vorgetäuscht wird, Angehöriger eines seriösen Unternehmens oder einer Behörde zu sein. Eines ist den Betrügern jedoch gemein: Sie sind am Vermögen und am Geld der Menschen interessiert.

Bleiben Sie misstrauisch und geben Sie bei solchen Anrufen keine persönlichen Daten preis.

