Polizei Braunschweig / Apotheke in Melverode überfallen - Zeugen ...

Apotheke in Melverode überfallen - Zeugen gesucht

Braunschweig - 15.03.2019, 18.15 Uhr Braunschweig, Görlitzstraße

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zum Überfall auf die Apotheke im Einkaufszentrum an der Görlitzstraße am vergangenen Freitag.

Gegen 18.15 Uhr betrat ein ungefähr 185 cm großer Mann, der mit dunkler Jacke und einem Kapuzenpulli bekleidet war, die Apotheke und begab sich direkt in den hinteren Bereich. Hier hielten sich die 40-jährige Apothekerin gemeinsam mit einer Angestellten auf.

Der Unbekannte, der die Kapuze aufgesetzt und sein Gesicht mit einem gemusterten Tuch vermummt hatte, sprach die Beiden auf deutsch mit südländischem Akzent an und bedrohte sie mit einer Schusswaffe.

Seiner Forderung nach Geld kam die Apothekerin nach und händigte dem Mann, der schlank war, dunkle Augen und Augenbrauen hatte, Scheingeld aus den Kassen aus. Der Räuber steckte das Geld in seinen mitgebrachten Rucksack und verschwand durch die Tür in Richtung Görlitzstraße.

Insgesamt betrug die Beute mehrere hundert Euro.

Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, die am vergangenen Freitagnachmittag oder frühen Freitagabend verdächtige Personen rund um das Einkaufszentrum in der Görlitzstraße gesehen haben, sich mit dem Dauerdienst unter der Rufnummer 0531 / 476-2516 in Verbindung zu setzen.

