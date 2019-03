Polizei Braunschweig / Aufbruch von zwei Fahrzeugen

Aufbruch von zwei Fahrzeugen

Braunschweig - Am Samstag wurden in den Abendstunden in der Ekbertstraße zwei Fahrzeuge aufgebrochen, indem die Seitenscheiben von unbekannten Tätern zerstört wurden. Aus den Fahrzeugen wurden Taschen mit persönlichen Gegenständen und Personaldokumenten entwendet.

