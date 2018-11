Polizei Braunschweig / Aufmerksame Bankmitarbeiterin - falsche ...

Aufmerksame Bankmitarbeiterin - falsche Polizisten scheitern

Braunschweig - 19.11.2018, 12.44 Uhr Braunschweig, Innenstadt

Dank einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin scheiterten Trickbetrüger am Montagmittag.

Die 46-jährige Frau war misstrauisch geworden, weil ein 79-jähriger Kunde einen großen Bargeldbetrag bei der Bank auf dem Neustadtring abholen wollte. Auf Nachfrage erklärte der Rentner, dass die Polizei gleich zu ihm käme, um das Geld abzuholen. Daraufhin rief die Bankangestellte umgehend die richtige Polizei, so dass die Übergabe des Geldes verhindert werden konnte.

Der Mann gab an, dass er selbst zunächst misstrauisch gewesen sei. Um seine Zweifel auszuräumen, wiesen die Täter ihn an, ohne das Gespräch zu beenden die 110 zu tippen. So konnten sie ihm durch eine andere männliche Person vorgaukeln, dass der Anruf tatsächlich durch die Polizei erfolgte. Weiter wurden ihm Tonaufnahmen vorgespielt, die ihm den Eindruck vermittelten, dass ein Bankmitarbeiter korrupt sei. So habe er dem Anruf am Ende Glauben geschenkt.

Verdächtige Personen, die mit dem angebahnten Trickbetrug in Verbindung stehen könnten, konnten trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht festgestellt werden.

OTS: Polizei Braunschweig newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11554 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11554.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032 und -3033 Fax: 0531/476-3035 E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de http://www.polizei-braunschweig.de