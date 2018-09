Polizei Braunschweig / Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - ...

Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Radfahrer verletzt

Braunschweig - 28.09.2018, 10.45 Uhr Braunschweig, Altewiekring/Kastanienallee

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am Freitagvormittag.

Ein 49-jähriger Mann fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Altewiekring in Richtung Leonhardplatz. Hierbei überquerte er die Kastanienallee bei Grünlicht. Ein bislang unbekannter Autofahrer in einem anthrazitfarbenen Mittelklassewagen bog in diesem Moment vom Altewiekring nach rechts auf die Kastanienallee ab. Er übersah hierbei den Fahrradfahrer, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Der 49-jährige kam dabei zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Der Autofahrer sah sich kurz um und fuhr dann weiter, ohne sich um den Unfallbeteiligten zu kümmern. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus.

Ein 25-jähriger Zeuge des Geschehens konnte das Kennzeichenfragment BS - Y ... von dem flüchtigen Fahrzeug ablesen. Hinweise zu dem Verursacher nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 0531/476-3935 entgegen.

OTS: Polizei Braunschweig newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11554 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11554.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3034 und -3032 Fax: 0531/476-3035 E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de http://www.polizei-braunschweig.de