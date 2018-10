Polizei Braunschweig / Autofahrer übersieht Radfahrerin

Autofahrer übersieht Radfahrerin

Braunschweig - 24.10.2018, 06.40 Uhr Braunschweig, Schefflerstraße

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Frau kam es am Mittwochmorgen an der Salzdahlumer Straße. Dort fuhr eine 55-Jährige mit ihrem Pedelec in Richtung Berliner Platz.

Ein 25-jähriger Fahrzeugführer, der mit seinem Wagen aus der Schefflerstraße auf die Salzdahlumer Straße biegen wollte, übersah die herannahende Radlerin und fuhr los.

Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau auf die Straße und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus.

Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

