Polizei Braunschweig / Beinaheunfälle durch Trunkenheitsfahrt

Beinaheunfälle durch Trunkenheitsfahrt

Braunschweig - Am frühen Sonntagmorgen gegen 03.45 Uhr fuhr eine 24-jährige Fiat Punto-Fahrerin aus Braunschweig die Bundesstr. 4 von Mainholz in Rtg. Braunschweig. Zeugen hatten gemeldet, dass die Fahrerin sehr unsicher fahren und mehrfach in den Gegenverkehr steuerte. Es wäre fast zu Beinaheunfällen gekommen. Eine alarmierte Funkstreife aus Gifhorn hatte Haltezeichen gegeben, auf die sie zunächst nicht reagierte. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass sie unter Alkoholeinfluss gefahren ist (2,14 Promille). Der Führerschein wurde einbehalten und ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluß wurde eingeleitet

OTS: Polizei Braunschweig newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11554 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11554.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3034 und -3032 Fax: 0531/476-3035 E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de http://www.polizei-braunschweig.de