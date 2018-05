Polizei Braunschweig / Bergungsarbeiten auf der Autobahn 2 dauern an

Bergungsarbeiten auf der Autobahn 2 dauern an

Braunschweig - Braunschweig, 24.05.2018 Nachmeldung

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 2 bei Braunschweig dauern die Bergungsarbeiten an. Zudem muss die Fahrbahndecke erneuert werden, die durch ausgelaufene Betriebsstoffe beschädigt wurde, so dass die Sperrung noch weiter besteht.

Der Unfall ereignete sich gegen 08.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Braunschweig-Flughafen und dem Autobahnkreuz Nord in Richtung Hannover.

Der Fahrer eines polnischen Sattelzuges hatte ein Baustellen bedingtes Stauende zu spät bemerkt und fuhr auf einen stehenden Sattelzug mit ebenfalls polnischem Kennzeichen auf.

Dabei wurde der Mann, dessen Identität noch ermittelt werden muss, in dem völlig zerstörten Führerhaus eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Durch die Kollision wurden zwei weitere Sattelzüge davor befindliche Sattelzüge, sowie ein dazwischen befindlicher PKW, aufeinander geschoben und schwer beschädigt. Ein weiterer PKW wurde durch umher geschleuderte Trümmerteile beschädigt.

Vier weitere Personen wurden verletzt, eine kam in ein Braunschweiger Krankenhaus.

OTS: Polizei Braunschweig newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11554 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11554.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3034 und -3032 Fax: 0531/476-3035 E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de http://www.polizei-braunschweig.de