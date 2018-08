Polizei Braunschweig / Betrunkene Heranwachsende streiten auf ...

Betrunkene Heranwachsende streiten auf dem Schuldach

Braunschweig - 20.08.2018, 23.19 Uhr Braunschweig, Innenstadt

Nicht mehr ganz Herr ihrer Sinne waren zwei junge Männer am späten Montagabend. Die beiden stark Alkoholisierten überkletterten einen Zaun und Baken und stiegen dann über ein Gerüst auf das Dach einer Schule in der Reichsstraße. Oben angekommen gerieten sie lautstark in Streit und begannen sich umherzuschubsen.

Die gerufene Polizeistreife konnte Schlimmeres verhindern und holte die Männer zurück auf den Boden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei den 19-jährigen einen Wert von mehr als 2,4 und 1,9 Promille. Der beteiligte junge Braunschweiger wurde in die Obhut seiner Eltern übergeben, der zweite Beteiligte kam zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam.

Beide müssen nun mit einem Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch rechnen.

