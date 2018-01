Polizei Braunschweig / Bitte um Zeugenaufruf

Bitte um Zeugenaufruf

Braunschweig - Am Samstag, den 06.01.18, kurz vor Mitternacht, ereignete sich im Kreuzungsbereich Gieseler/Südstraße ein Unfall mit einem Opel und einem Mercedes. Der 21 jährige Mercedesfahrer wollte seine Fahrt auf dem rechten Fahrstreifen fortsetzen, während der 23 jährige Opel Fahrer unmittelbar vor dem Mercedes vom linken Fahrstreifen in den rechten Fahrstreifen wechselte, um nach rechts in die Südstraße abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Mercedes wurden die Fahrstreifen in Richtung Radeklint kurzfristig von der Polizei gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst (0531-4763935) in Verbindung zu setzen.

