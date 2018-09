Polizei Braunschweig / Die Polizei bittet um Hilfe

Die Polizei bittet um Hilfe

Braunschweig - Am 19.09.2018, gegen 16:20h, befuhr eine Fahrradfahrerin die Isoldestraße, aus Richtung Hamburger Straße kommend, linksseitig der Fahrbahn und stieß dabei gegen den ordnungsgemäß am dortigen Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Hamburger Straße geparkten silbernen Pkw BMW. Nachdem sie Fotos mittels ihres Handys gefertigt und Passanten vergeblich zum Fahrzeughalter befragt hatte, entfernte sie sich vom Unfallort. Diese Fahrradfahrerin wird gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst Braunschweig, Altewiekring 20B, Tel: 0531-476-3935, in Verbindung zu setzen.

