Polizei Braunschweig / Dieb nutzt die Gelegenheit und stiehlt ...

Dieb nutzt die Gelegenheit und stiehlt Geldbörse

Braunschweig - Braunschweig, 06.06.2018

Aus einem unverschlossenen PKW wurde am Mittwoch, gegen 11.30 Uhr, in der Tiefgarage des Einkaufzentrums Elbestraße aus einer Handtasche die Geldbörse entwendet. Die Fahrerin gab an, nur wenige Sekunden weg gewesen zu sein, um den Einkaufswagen zurück zu bringen.

Die Polizei weist erneut daraufhin, keine Wertsachen im Auto liegen zu lassen und das Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit zu verschließen. Diebe lauern genau auf solche günstigen Gelegenheiten.

OTS: Polizei Braunschweig newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11554 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11554.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3034 und -3032 Fax: 0531/476-3035 E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de http://www.polizei-braunschweig.de